«Место на помойке»: кондуктор «Башавтотранса» оскорбляла бабушку на глазах пассажиров

Сегодня, 2 декабря, в автобусе «Башавтотранса» произошел неприятный инцидент. Об этом рассказала очевидец Диана Наширбанова в соцсетях.

По словам девушки, сегодня днем она ехала в автобусе, который двигался по маршруту 57А. На одной из остановок в автобус зашла пожилая женщина, которой на вид было около 80 лет. Кондуктор подошла к женщине и стала требовать оплатить проезд. — Бабушка слабослышащая и очень плохо ходит, не поняла ее. Кондуктор начала яро настаивать на том, чтобы она покинула автобус, после чего автобус остановился, и кондуктор начала выпинывать бабушку, при этом оскорбляя ее, рассказывает девушка. По словам Дианы Наширбановой она сама заплатила за проезд бабушки, после чего сотрудница «Башавтотранса» отошла от пожилой женщины. Однако, помимо этого было еще несколько неприятных моментов. — На протяжении всей поездки они с женщиной пассажиркой обсуждали то, как выглядит пожилая женщина (ее одежду, сапоги). Кондуктор начала хамить и обзывать ее, говорила о том, что она «бездомная бомжиха и ей нужно оставаться на помойке», пишет девушка. Журналист Mkset обратился за разъяснением ситуации в пресс-службе «Башавтотранса». Как выяснилось, представители перевозчика сейчас выясняют детали инцидента. — С кондуктором будет разбирательство после возвращения в гараж, отметили в компании.

