В Уфе сотрудники художественной школы №1 продолжают голодовку

— Мы устали от произвола чиновников администрации Орджоникидзовского района и управления по культуре города Уфы. За полгода в школе сменилось четыре директора – все без профильного художественного образования. Эта чехарда говорит о том, что у чиновников нет достойной кандидатуры, — говорится в видеообращении.