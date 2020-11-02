В Уфе сотрудники художественной школы №1 продолжают голодовку

В Уфе сотрудники художественной школы №1 продолжают голодовку

Вчера, 12:11ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
В Уфе сотрудники детской художественной школы №1 записали видеообращение с просьбой прекратить произвол чиновников. Также они заявили, что продолжают голодовку, начатую 28 октября 2020 года.

— Мы устали от произвола чиновников администрации Орджоникидзовского района и управления по культуре города Уфы. За полгода в школе сменилось четыре директора – все без профильного художественного образования. Эта чехарда говорит о том, что у чиновников нет достойной кандидатуры, — говорится в видеообращении.

Преподавательский состав просит вернуть на пост директора Сергея Андреева. Напомним, ранее с ним не продлили контракт из-за ущерба, нанесенного бюджету в размене 950 тысяч рублей. Однако его коллеги утверждают, что данная информация не соответствует действительности.

—Это ложь. Сколько можно издеваться над преподавательским составом старейшей художественной школы, которой исполнилось в этом году 60 лет? — отметили преподаватели.

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