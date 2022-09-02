Обманутые дольщики «Башстроя» снова остались без ключей даже после поручения Хабирова

Обманутые дольщики «Башстроя» снова остались без ключей даже после поручения Хабирова
Обманутые дольщики «Башстроя» снова остались без ключей даже после поручения Хабирова
Вчера, 16:22ОбществоВалерия Панаева
Некоторые из них атаковали соцсети главы Башкирии, заявив, что его поручение не выполняется, а их снова обманули.

Обманутые дольщики Башстроя вновь остались без ключей. Об этом они сами рассказали в комментариях под постами на странице Радия Хабирова в соцсетях.

— Никто нам сегодня ключи не собирается вручать, как так? Почему не выполняют поручение, — удивляется дольщица Эльвира.

— Радий Фаритович, ООО Башстрой получили дольщики только 15 человек из 63, пожалуйста, помогите, люди в истерике, — сообщил Владимир Захаров.

— Обманутые дольщики опять были обмануты. Сегодня 2 сентября, обещанные ключи получили 15 человек, остальные опять за бортом, — отметила Гульнара Тукаева.

— Сегодня получили ключи только избранные 15! А остальные как же? Нас опять обманули! Это так исполняют ваши указания? Даже телевидение позвали для красивого отчета! Противно смотреть на эту показуху! — высказалась Гульназ Хусаинова.

Напомним, Радий Хабиров поручил выдать ключи всем обманутым дольщикам «Башстроя» в Стерлитамаке на оперативном совещании 29 августа.

«Жилье построено, люди это видят. Мы вашу финансовую проблему решили, нашли схему, сегодня письма поступят. Поэтому в пятницу отдайте ключи людям, и мне доложите», — сказал тогда Глава республики.

В Минстрое Башкирии Mkset прокомментировали ситуацию.

- Остальные обманутые дольщики получат ключи по мере заключения договоров. Процедура не такая быстрая нужно подобрать квартиру и оформить документы, но ближайшее время все получат ключи от своих квартир, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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