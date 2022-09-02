Госкомитет Башкирии по жилстройнадзору официально возглавил Артур Давлетшин

Ранее Давлетшин возглавлял ведомство с приставкой и. о., теперь же в должности его официально утвердил указ Радия Хабирова.

33-летний уроженец города Ишимбай Артур Давлетшин официально возглавил госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору, до официального вступления в должность Давлетшин на протяжении нескольких месяцев занимал указанною должность, однако лишь исполняя обязанности главы ведомства. Указом главы Башкирии Радия Хабирова Артур Давлетшин официально стал главным государственным жилинспектором Башкирии. Ранее эту должность занимал Андрей Агапов, который минувшей весной покинул должность и стал возглавлять Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии. Занимал данный пост Агапов чуть более полугода.

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