В Башкирии чиновнику предъявлены обвинения из-за возведения аварийных домов для сирот

Стало известно, что заместитель главы администрации Белокатайского района предстанет перед судом по статье за превышение должностных полномочий при приобретении жилья сиротам.
По информации пресс-службы Прокуратуры Башкирии, в 2016–2017 годах сотрудники администрации района по указанию обвиняемого выдали разрешения на строительство домов для детей-сирот местной предпринимательнице. Подчеркивается, что у самого чиновника сложились «доверительные отношения» с супругом предпринимательницы.
Так, после окончания строительства домов коммерсанту были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 7 домов на 20 квартир без проведения необходимых проверок на предмет соответствия требованиям градостроительного законодательства.
После чиновник подписал контракты на приобретение построенного жилья за более 18,8 миллиона рублей для детей-сирот. Однако позже выяснилось, что дома небезопасны и непригодны для проживания граждан, в частности, при их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, что привело к промерзанию конструкций и образованию плесени.
Далее, обвиняемый приобрел 17 квартир на сумму 15,7 миллиона рублей в многоквартирном доме, который был признан аварийным. Так, замглавы муниципалитета свою вину не признают.
— Ранее суд выносил оправдательный приговор. Прокуратура обжаловала его, верховный суд отменил приговор и вернул дело. Сейчас предъявлено новое обвинение, подчеркивает пресс-службы прокуратуры.