Минеева: Отмена обеспечительных платежей для бизнеса в Москве - работающая мера

В российской столице отмена обеспечительных платежей сэкономила бизнесу свыше 106 миллионов рублей. Как считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, это отличный показатель того, что меры поддержки предпринимателей действительно рабочие.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Минееву, благодаря отмене обеспечительных платежей предприниматели смогли перенаправить эти деньги на оплату труда и развитие. По ее словам, в детальном обсуждении инициатив, связанных со льготами на арендную плату для субъектов малого и среднего бизнеса и механизмов, которые давали возможность предпринимателям возмездно использовать их же обеспечительные платежи, предусмотренные договорами аренды принадлежащей Москве недвижимости, вместе с институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей участвовали, помимо представителей бизнеса, еще и профильные департаменты правительства. “Коммуникация работает”, - отметила она. Как пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, не вносить обеспечительные платежи по аренде нежилых помещений можно только предпринимателям, исполнявшим свои обязательства и не имевшим долгов. В 2019 году было введено правило, которое предусматривало для предпринимателей внесение предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских нежилых помещений, когда продлялся договор на новый срок. Это исключало возможные финансовые потери, если бы бизнес начинал вести себя недобросовестно и досрочно прекращал сотрудничать. В марте мэром Москвы были утверждены меры по поддержке предпринимателей во время действия санкций. В частности, добросовестные арендаторы не должны были вносить обеспечительный платеж, когда продлялся договор аренды. На сегодняшний день этим смогло воспользоваться 77 предпринимателей. Всего отменены обеспечительные платежи на сумму 106,5 миллиона рублей. По данным, которые озвучил министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, когда заключается новый договор, пункта об обеспечительном платеже там уже нет. Если же договор был продлен ранее и уже внесено обеспечение, эти деньги будут учтены в последующих платежах. По его словам, в аренде у бизнесменов, уже воспользовавшихся нововведением, находятся 170 городских помещений, их общая площадь - 26,1 тысячи квадратных метров. Чтобы продлить договор аренды нежилой недвижимости, нужно обратиться за государственной услугой "Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда". Эта функция доступна на портале mos.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter