РЭО перечислил регионы, не достигшие плановых значений по утилизации ТКО

РЭО перечислил регионы, не достигшие плановых значений по утилизации ТКО
РЭО перечислил регионы, не достигшие плановых значений по утилизации ТКО
Вчера, 14:08ОбществоФото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) сообщил об итогах работы за апрель 2022 года в части выполнения федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В компании заявили, что на обработку в апреле было направлено 48,1% ТКО, на утилизацию — 11,4%, а также назвали отстающие в выполнении плана субъекты РФ.

Как пишет издание vedomosti.ru, глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что компания непрерывно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. Так, в апреле текущего года доля отходов на обработку (сортировку) в России составила 48,1%, на утилизацию — 11,4%, а доля направленных на захоронение составила 79,2%.

Также замглавы по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов назвал субъекты РФ, которые не достигли нужных показателей в апреле. Так, по утилизации не достигли плана Чукотка и Новгородская область, по обработке — Коми. Минимальную долю по этим значениям имеют Алтай, Забайкалье, Карелия, Северная Осетия — Алания, Амурская область.

Ранее РЭО опубликовал результаты реализации реформы чистоты за февраль 2022 года, согласно которым доля направленных на обработку (сортировку) ТКО в России составила 46,2%.

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