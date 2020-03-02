Депутат Горсовета Уфы приняла ислам в Чечне и получила второе имя

Напомним, что уфимского депутата уже давно связывают тесные и дружественные отношения с Чеченской республикой. Ранее Юлия Романчева заявляла, что стала матерью для маленького чеченского мальчика Юсупа, волею судьбы оставшегося сиротой. Кроме того, депутат не раз признавалась в любви к Чеченской республике, ее культуре и традициям, она также принимает активное участие в различных культурных, общественных, спортивных мероприятиях в этом регионе. Продолжит ли депутат свою деятельность на благо башкирской столицы, пока неизвестно, однако на сайте Горсовета она по-прежнему числится действующим городским депутатом.