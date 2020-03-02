Депутат Горсовета Уфы приняла ислам в Чечне и получила второе имя
Депутат, ранее представлявшая на выборах Горсовета Уфы партию КПРФ, приняла ислам в Чечне.
Радостным событием в своей жизни Юлия Романчева поделилась на своей страничке в социальной сети Instagram.
- Альхамдулиллах! Амалия. Сегодня у меня особенный день, — написала депутат на своей страничке.
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🕌🕌🕌Альхамдулиллах1!!!Амалия🌹сегодня у меня особенный день.
Публикация от Романчева Юлия ❤️Амалия❤️ (@romancheva.yuliya)
Предпринимательницу принялись поздравлять известные чеченские общественные деятели и народные артисты республики:
- Примите наши искренние поздравления, Аллаху Акбар! - написала заслуженная артистка ЧР, певица Макка Сагаипова.
Напомним, что уфимского депутата уже давно связывают тесные и дружественные отношения с Чеченской республикой. Ранее Юлия Романчева заявляла, что стала матерью для маленького чеченского мальчика Юсупа, волею судьбы оставшегося сиротой. Кроме того, депутат не раз признавалась в любви к Чеченской республике, ее культуре и традициям, она также принимает активное участие в различных культурных, общественных, спортивных мероприятиях в этом регионе. Продолжит ли депутат свою деятельность на благо башкирской столицы, пока неизвестно, однако на сайте Горсовета она по-прежнему числится действующим городским депутатом.