Речевая аналитика MANGO OFFICE стала доступна для пользователей любых телефонных плат

«В нашей практике встречались запросы от клиентов, особенно крупных, которых сервис речевой аналитики MANGO OFFICE устраивал по всем параметрам, но они были не готовы полностью заменить инфраструктуру всех коммуникаций в компании в силу недостатка времени или дополнительных средств, — комментирует Станислав Ежов, менеджер по новым цифровым продуктам «Манго Телеком». — Мы открыли доступ к нашей речевой аналитике для таких компаний: для них она будет работать посредством подключения к действующей системе телефонии, импорта записей разговоров, их расшифровки и выдачи обратно при помощи сервиса Sip Trunk — без необходимости смены оператора».