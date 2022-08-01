Новый закон о рекламе лишит части бюджета регионы

Кроме того, в законопроекте ничего не говорится о ценовых решениях для единого оператора. И в отношении него не будут действовать нормы законодательства о культурном наследии и ГОСТы для наружной рекламы. Кроме того, речь идет о «неконкурентных процедурах», когда оператор может, минуя торги, заниматься заключением контрактов сроком до 30 лет. Что отсекает от работы на этом рынке в том числе малый и средний бизнес.