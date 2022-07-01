В Республиканской клинической больнице в Башкирии установят пассажирские эскалаторы

В Республиканской клинической больнице в Башкирии установят пассажирские эскалаторы
В Республиканской клинической больнице в Башкирии установят пассажирские эскалаторы
Сегодня, 15:05ОбществоНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Управление капитального строительства Башкирии готово потратить на них до 25,2 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Ведомство объявило конкурс на поставку оборудования. Всего планируется приобрести четыре эскалатора. Их установят в строящемся здании поликлиники РКБ имени Куватова.

В комплектацию оборудования входят сам эскалатор, входная площадка, поручневое устройство и балюстрада.

Ширина несущего полотна эскалатора должна составлять не менее метра, ступени должны быть шириной не менее 24 см и глубиной не менее 38 см. Необходимо, чтобы он мог перевозить не менее 6 тыс. человек в час. Исполнитель обязан предоставить трехлетнюю гарантию на эскалаторы.

Поставщика оборудования выберут 5 июля. По условиям контракта он должен будет доставить на объект и разгрузить эскалаторы либо, если строительство здания на тот момент не будет завершено, — на склад в поселке Мокроусово.

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