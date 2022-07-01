В Республиканской клинической больнице в Башкирии установят пассажирские эскалаторы

Ширина несущего полотна эскалатора должна составлять не менее метра, ступени должны быть шириной не менее 24 см и глубиной не менее 38 см. Необходимо, чтобы он мог перевозить не менее 6 тыс. человек в час. Исполнитель обязан предоставить трехлетнюю гарантию на эскалаторы.