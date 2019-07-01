Make love not war: уфимец отыграл диджей-сет на митинге у грузинского парламента

- Вчера у здания парламента в Тбилиси был очередной митинг. Как, вероятно, многие думают — антироссийский (или как принято это нынче говорить — русофобский). Я пошёл туда, занял крыльцо здания национальной галереи (она аккурат напротив парламента) и с лозунгом «Make love and space, not war and disgrace» отыграл полуторачасовой сет, — рассказывает Медиакорсети Александр.

По его словам, его встретили многочисленными «улыбками, пальцами вверх, совместными фотографиями и беседами». А в сыгранном плейлисте были композиции в стиле этно, хауса и техно. В трек-лист он включил и музыку с национальным колоритом.

- Я не бессмертный и, разумеется, я немного боялся не провокаций, а того, как вообще меня воспримут. Но ведь у меня абсолютно антиполитичный лозунг - я не за левых, не за правых. Я за то, чтобы политики перестали наконец разговаривать языком силы и рвать мир на части, а действительно бы хотели примирения.

Один разговор у нас был с иранцем, который сбежал в Грузию от войны и религиозного преследования и житель Грузии, который начинал разговор на ломаном английском, но сразу же перешёл на русский. И ни одного осуждающего взгляда и ни одного проявления агрессии в свой адрес. Ощущения просто непередаваемые, чистая магия. Занимайтесь любовью, а не войной! — говорит уфимец.

Как рассказал Александр, в Грузии он планирует открыть свое дело, возможно, связанное с музыкой.

— Грузия очень музыкальная страна, здесь любят электронную музыку и особенно техно.