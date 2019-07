Make love not war: уфимец отыграл диджей-сет на митинге у грузинского парламента

- Вчера у здания парламента в Тбилиси был очередной митинг. Как, вероятно, многие думают — антироссийский (или как принято это нынче говорить — русофобский). Я пошёл туда, занял крыльцо здания национальной галереи (она аккурат напротив парламента) и с лозунгом «Make love and space, not war and disgrace» отыграл полуторачасовой сет, — рассказывает Медиакорсети Александр.