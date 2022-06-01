Молодежь ЕАО защищала проекты в рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему»

В Ленинском районе ЕАО 10 молодых людей, которые представляли все поселения муниципалитета, защищали свои проекты в ходе молодежного конкурса «Измени жизнь к лучшему», инициированного главой региона Ростиславом Гольдштейном.

Как сообщает eaomedia.ru, проектам ставила оценку комиссия, которая состояла из заместителя председателя правительства ЕАО Марии Костюк, главы района Николая Белика, сопредседателей Ассоциации активных граждан ЕАО и местных общественников. Нынешняя защита — уже пятая по счету в рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему» в ЕАО. Если в 2018 году конкурс предусматривал пять призовых мест, то теперь их число выросло до 20. Членами экспертного совета отбираются по три победителя, которые представляют все районы и городские округа региона. Помимо этого, есть два дополнительных гранта. Тройка победителей конкурса, набравших больше всех баллов, состоит из жителя села Нижнеленинское Константина Ушакова, представившего проект «Спорт для всех», Данилы Гайнутдинова со станции Ленинск («Мы все одна команда») и Дарьи Нагибиной из села Бабстово («Кинолето»). Обладателем дополнительного призового места стала автор проекта по работе с детьми с ОВЗ в районном центре Анастасия Сидорова. Но не будут забыты и другие интересные инициативы. Со стороны Николая Белика последовало обещание оказать поддержку местному КВН-движению, а Ассоциация активных граждан внесла предложение собрать на слет волонтеров района в ходе ярмарки сельской молодежи ЕАО «АгроМол — Вектор будущего», которая должна пройти этим летом в селе Ленинское. По словам, озвученным сотрудницей Дома культуры села Бабстово Дарьей Нагибиной, на протяжении последних двух лет жители могли наблюдать серьезные перемены в сельском Доме культуры. Губернатор посодействовал в создании большой и современной уличной сцены. «Теперь мы еще стали победителями конкурса „Измени жизнь к лучшему“», — говорит она. Проект «Кинолето» даст возможность создать кинотеатр под открытым небом для жителей села. Фильмы они будут смотреть, расположившись на удобных пуфах. А теперь победа в конкурсе даст возможность купить нужное для работы такого кинотеатра оборудование — и можно будет смотреть российское кино и короткометражные ленты.

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