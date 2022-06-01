Глава Роспотребнадзора Башкирии прокомментировала ситуацию с оспой обезьян

Глава Роспотребнадзора Башкирии прокомментировала ситуацию с оспой обезьян
Глава Роспотребнадзора Башкирии прокомментировала ситуацию с оспой обезьян
1 июня, 14:55ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Диагностировать «оспу обезьян» можно только в лабораторных исследованиях, а вакцинироваться от заболевания пока смысла нет, сообщила глава Роспотребнадзора РБ.

В Башкирии на сегодняшний день нет случаев заболевания «оспой обезьян», кроме того, если случаи заражения заболеванием появятся, то они будут завозные. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РБ Анна Казак в эфире программы «Салям».

Так, по словам Казак, беспокоится о возможном заражении имеет смысл путешественникам, которые ездят в африканские страны.

Возможность заражения «оспой обезьян», по информаци главы ведомтсва, есть при контактно-бытовом может быть, при употребления в пищу необработанного мяса.

Я еще раз повторюсь в Российской Федерации могут быть только завозные случаи. Беспокоится в республике по этому поводу не нужно. Анна Казак

Что касается вакцинации от этого заболевания, то вакцинация от оспы, которая была до 80-го года «опосредованно защищает от этого заболевания». В частности, по словам Анны Казак, данная вакцина есть у старшего поколения, Тем не менее на сегодняшний день вакцинироваться от заболевания

Сегодня у нас нет необходимости вакцинироваться от этого заболевания, потому что в РФ пока его еще нет. Анна Казак

Сам диагноз «оспа обезьян» ставится только путём лабораторных исследований, а первый случай, когда заболевание передалось человеку, был зарегистрировано в 70-х годах.

Ранее, в Роспотребнадзоре оценили риск вспышки холеры в Башкирии.

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