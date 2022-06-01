Буцаев: 44 млрд рублей понадобится на плановое обновление мусоровозов в России

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что на обновление около пяти тысяч мусоровозов в России необходимо 44,6 миллиарда рублей. Это составляет примерно 30% от всего парка данной спецтехники.

Как рассказал Буцаев, в стране в обслуживании находятся 22 773 транспортных средства, включая 15 451 мусоровоз. По его словам, сегодня 4 703 мусоровозам необходимо плановое обновление. Из расчета того, что средняя стоимость такой спецтехники на базе "КамАЗ" составляет 9,5 миллиона рублей, общая стоимость обновления парка составит 44,6 миллиарда рублей, передает слова Буцаева tass.ru. Отмечается, что в России работают 176 региональных операторов, из которых 137 вынуждены привлекать операторов по транспортировке для вывоза отходов. Как заявил замглавы по региональному развитию и инфраструктуре ППК "РЭО" Евгений Карелов, в распоряжении 785 таких операторов имеется 21 297 единиц техники, в том числе 14 645 мусоровозов, из которых 4128 имеют потребность в обновлении. Что касается регоператоров, то они имеют в парке 1476 единиц техники, включая 806 мусоровозов, из которых обновления требуют 575. В 2021 году РЭО и Минприроды России предложили расширить меры поддержки для проектов в сфере обращения с ТКО, в частности внедрить механизм льготного лизинга для оборудования и техники. Законопроект о полномочиях РЭО, который сейчас находится на рассмотрении, позволит наделить ППК правом компенсировать недополученные доходы лизинговых организаций в размере 25% от стоимости предмета лизинга. Он также даст РЭО возможность предоставлять акционерные займы и займы инвесторам.

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