Брокер Ракута: Возродился высокий спрос на загородные дома в России

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута дал журналистам интервью, в котором акцентировал внимание на «втором рождении» спроса на возведении загородных домов. По словам эксперта, это подтверждается правительственной программой по льготному ипотечному кредитованию тех, кто строит жилье самостоятельно.

В беседе с корреспондентами NEWS.ru эксперт по недвижимости прокомментировал постановление главы Кабмина РФ Михаила Мишустина. Дмитрий Ракута утверждает, что выросший спрос на загородные объекты недвижимости едва ли разгрузит «человейники» в российских городах. По словам брокера, исключение, вероятно, составит лишь летний период. К постоянному проживанию в частных домах готовы сегодня далеко не все наши соотечественники. Большинство из них охотнее «перезимуют» в своих квартирах в черте города. Загородные дома покупают в основном россияне, у которых есть городская недвижимость, отметил Ракута. Следует отметить, что тенденцию к росту объемов возведения домов за чертой города зафиксировали в России, когда началась пандемия коронавируса, то есть в 2020 году. Разницу проживания в квартирах и за городом ощутили на себе те, кто вынужден был пережидать там объявленный властями карантин. «Можно сказать, что спрос и загородная недвижимость пережили второе рождение, он колоссально вырос, — заявил эксперт. — Тенденция сохранится и с запуском в том числе льготной семейной ипотеки под пять процентов и льготной программы под девять процентов, кто не подходит под семейную». Возможна также покупка по девятипроцентной ставке участков земли для работы с профессиональными застройщиками. В России ранее стартовала пилотная программа, в рамках которой граждане могут оформлять льготную ипотеку для строительства частных домов. Соответствующее постановление Мишустина предусматривает выдачу кредитов россиянам, планирующим строить дома самостоятельно, не подписывая договоры с подрядчиками. Максимальной суммой кредитования в рамках этой программы в правительстве определили 12 миллионов для жителей Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Москвы. Максимум для всех остальных российских субъектов составил шесть миллионов рублей. Ставка — не выше девяти процентов годовых. В ходе реализации госпрограммы, которая предусматривает строительство частных жилых домов, только в 2022 году гражданам РФ планируют выдать около восьми тысяч финансовых займов. Ранее члены правительства РФ повысили максимальные суммы в рамках льготного и семейного ипотечного кредитования. Они составляют отныне 15 и 30 миллионов рублей соответственно. 1 мая 2022 года для всех категорий лиц, покупающих жилье на этапе строительства, стало доступным льготное кредитование по ставке в девять процентов.

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