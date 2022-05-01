Погиб майор запаса из Бураевского района Башкирии, ушедший на Украину добровольцем

Погиб майор запаса из Бураевского района Башкирии, ушедший на Украину добровольцем
Погиб майор запаса из Бураевского района Башкирии, ушедший на Украину добровольцем
Вчера, 19:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети главы Бураевского района Рушана Гараева
Трагическое известие сообщил глава администрации Бураевского района Башкирии 1 мая.

Известие о гибели в ходе военной спецоперации России на Украине майора запаса Валерия Фаршатова из Бураевского района Башкирии озвучил глава района Рушан Гараев. Он сообщил, что военнослужащего запаса, который отправился участвовать в спецоперации в качестве добровольца 4 апреля 2022 года, будет похоронен 3 мая в родной деревне Алтаево. Товарищи погибшего уже выехали в Уфу для того чтобы забрать тело Валерия Фаршатова для предания его земле.

Рушан Гараев рассказал о том, что с 15 апреля Валерий Фаршатов участвовал в военных операциях, а 22 апреля геройски погиб.

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