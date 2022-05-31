С самого дорогого щебеночного карьера в Башкирии требуют 13 млн за ущерб экологии

В Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора выяснили, что ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» размещал отходы производства (гравий и гальку) на площадке, не включенной в государственный реестр предназначенных для этого объектов. При этом в декларацию за 2020 год были внесены другие данные.
В результате предприятие недоплатило 13 млн рублей взносов за негативное воздействие на окружающую среду. Теперь контролирующее ведомство требует рассчитаться по образовавшимся долгам.
Как сообщал Mkset, год назад Росприроднадзор останавливал работы на этом объекте. Причиной стало злостное игнорирование требований законодательства. Производство не модернизировали, при этом содержание вредных веществ и пыли в воздухе превышало нормативы. Тогда руководитель надзорного ведомства Светлана Радионова отмечала, что «руководство самого дорогого в стране щебёночного карьера для соблюдения экологических требований не делает ничего».
В феврале Гострудинспекция оштрафовала это же предприятие на 450 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства, которые привели к тяжелой производственной травме у сотрудника компании.