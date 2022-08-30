Новым вице-премьером Башкирии назначен министр промышленности Александр Шельдяев

Новым вице-премьером Башкирии назначен министр промышленности Александр Шельдяев
Новым вице-премьером Башкирии назначен министр промышленности Александр Шельдяев
Вчера, 14:23ПолитикаЭлина СайфрановаФото: glavarb.ru
Должность заместителя премьер-министра правительства республики по по научно-технологическому развитию учреждене Радием Хабировым, сообщает пресс-служба главы РБ.

В правительстве Башкирии учреждена новая должность — заместитель премьер-министра по научно-технологическому развитию. Как сообщает пресс-служба главы РБ, занял эту должность министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев. Подчеркивается, что министерский портфель чиновник сохранит.

Как заявляет глава региона, среди обязанностей нового вице-премьера будет развитие инновационных технологий и промышленности, интеграции науки, промышленности и бизнеса, взаимодействия с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня.

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