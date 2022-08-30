Новым вице-премьером Башкирии назначен министр промышленности Александр Шельдяев

В правительстве Башкирии учреждена новая должность — заместитель премьер-министра по научно-технологическому развитию. Как сообщает пресс-служба главы РБ, занял эту должность министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев. Подчеркивается, что министерский портфель чиновник сохранит.