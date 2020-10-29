Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным пройдет в здании Госсобрания Башкирии

Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным пройдет в здании Госсобрания Башкирии

Вчера, 22:37ПолитикаТимур Алмаев
Уфимский градоначальник скончался после заражения COVID-19

Пресс-служба администрации Уфы сообщает, что церемония прощания с Ульфатом Мустафиным пройдет 31 октября в здании Государственного собрания — Курултая, с 9 до 11 часов, по адресу Заки Валиди, 40.

Напомним, сегодня стало известно о кончине уфимского градоначальника, боровшегося последние 35 дней с коронавирусом. Причиной смерти, по словам главы региона, стали также осложнения, вызванные пневмонией.

В сообщении пресс-службы мэрии, также отмечается, что прощание пройдет «с соблюдением всех санитарных требований».

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