«Ведутся техработы»: власти Башкирии отрицают хакерскую атаку на сайты госорганов

Ранее сообщалось о массовом взломе сайтов Арбитражных судов по всей России, в том числе хакерской атаке повергся Арбитражный суд Уфы. Известно, что на момент взлома не работала лишь главная страница сайта, а картотека дел была доступна в обычном режиме.