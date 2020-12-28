Активистка из Уфы провела пикет с требованием арестовать отравителей Навального

Напомним, Алексей Навальный — российский оппозиционер, общественник и глава Фонда борьбы с коррупцией. Отравление было зафиксировано 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Позже появилась информация, что Навального отравили «Новичком». Позже он выпустил расследование отравления, в котором назвал фигурантов этого дела. Затем на Youtube появилось ещё одно видео — разговор с предполагаемым участником отравления. Однако уголовное дело в связи с этим так и не возбудили.