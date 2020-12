Активистка из Уфы провела пикет с требованием арестовать отравителей Навального

Активистка штаба Навального в Уфе Ольга Комлева провела одиночный пикет в микрорайоне Дема в минувшую субботу, передаёт «Эхо Москвы в Уфе».

Комлева требует арестовать тех, кто отравил Алексея Навального, а также освободить его сторонницу Любовь Соболь. Как рассказала активистка изданию, сотрудники не обратили внимание на акцию протеста, однако прохожие всё же высказались в поддержку оппозиционера. Ольга Комлева объяснила, что в Уфе отсутствует протестная активность после расследования из-за боязни людей участвовать в подобных мероприятиях. Девушка поделилась, что она страха не испытывает. Люди выходят в защиту своих прав по разным поводам. Сразу берут плакат и выходят. А в России люди боятся. Мне пишут в комментариях, что я смелая. Хотя бояться нечего, рассказала Комлева «Эху». Photo: Эхо Москвы в Уфе Напомним, Алексей Навальный — российский оппозиционер, общественник и глава Фонда борьбы с коррупцией. Отравление было зафиксировано 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Позже появилась информация, что Навального отравили «Новичком». Позже он выпустил расследование отравления, в котором назвал фигурантов этого дела. Затем на Youtube появилось ещё одно видео — разговор с предполагаемым участником отравления. Однако уголовное дело в связи с этим так и не возбудили.

