В Башкирии водителя приговорили к 9 годам за пьяное ДТП с двум погибшими

Напомним, что 18 июля в селе Бакалы 23-летний местный житель насмерть сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. В тот же день было возбуждено уголовное дело, а водитель был взят под стражу до 18 сентября. С тех пор в Башкирии продолжается череда смертельных ДТП. В частности, накануне, 27 июля, в Уфе на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры были насмерть сбиты 38-летняя женщина и ее малолетний ребенок. По предварительным данным, за рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина.