В Башкирии водителя приговорили к 9 годам за пьяное ДТП с двум погибшими

В Башкирии суд приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии-поселения жителя Салавата за пьяное ДТП, в результате которого погибло два человека.
По информации надзорного ведомства, авария произошла еще в сентябре прошлого года в селе Ярославка Дуванскогой района. Тогда водитель «Лады Гранты» будучи в состоянии алкогольного опьянения превысил разрешенную скорость и врезался в столб. Известно, что двое пассажиров автомобиля скончались на месте.
Так, помимо срока в колонии поселении мужчину лишили водительских прав на 3 года, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере до 800 тысяч рублей.
Напомним, что 18 июля в селе Бакалы 23-летний местный житель насмерть сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. В тот же день было возбуждено уголовное дело, а водитель был взят под стражу до 18 сентября. С тех пор в Башкирии продолжается череда смертельных ДТП. В частности, накануне, 27 июля, в Уфе на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры были насмерть сбиты 38-летняя женщина и ее малолетний ребенок. По предварительным данным, за рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина.