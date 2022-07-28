В Башкирии водителя приговорили к 9 годам за пьяное ДТП с двум погибшими

В Башкирии водителя приговорили к 9 годам за пьяное ДТП с двум погибшими
В Башкирии водителя приговорили к 9 годам за пьяное ДТП с двум погибшими
Вчера, 11:14ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
Трагедия произошла в сентябре прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Башкирии суд приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии-поселения жителя Салавата за пьяное ДТП, в результате которого погибло два человека.

По информации надзорного ведомства, авария произошла еще в сентябре прошлого года в селе Ярославка Дуванскогой района. Тогда водитель «Лады Гранты» будучи в состоянии алкогольного опьянения превысил разрешенную скорость и врезался в столб. Известно, что двое пассажиров автомобиля скончались на месте.

Так, помимо срока в колонии поселении мужчину лишили водительских прав на 3 года, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере до 800 тысяч рублей.

Напомним, что 18 июля в селе Бакалы 23-летний местный житель насмерть сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. В тот же день было возбуждено уголовное дело, а водитель был взят под стражу до 18 сентября. С тех пор в Башкирии продолжается череда смертельных ДТП. В частности, накануне, 27 июля, в Уфе на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры были насмерть сбиты 38-летняя женщина и ее малолетний ребенок. По предварительным данным, за рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина.

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