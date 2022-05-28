«Мы туда и обратно»: на Украине погиб Салаватского района Башкирии Азат Музафаров

29 апреля военнослужащий опубликовал на своей странице в соцсети фотографию из поезда, подписав ее «Мы туда и обратно». Вчера под этим постом появились соболезнования. Близкие военнослужащего пишут, что надеялись увидеть его живым и здоровым. «Пусть земля будет пухом! Мы не ждали тебя таким путем», — говорится в этих сообщениях.