Житель Уфы оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию главнокомандующего ВС

В марте Михаил Зайцев вышел на одиночный пикет перед ГКЗ «Башкортостан». Дискредитацию усмотрели в лозунге, написанном на его плакате, говорится в постановлении Кировского районного суда.

Пикет состоялся в марте. Тогда сотрудники задержали уфимца и составили в отношении него протокол о дискредитации использования Вооруженных сил России. Дело об административном правонарушении рассмотрели в июне. Суд установил, что Зайцев привлекал внимание окружающих, демонстрировал плакат, выражающий его антивоенную позицию, «тем самым совершая публичные действия по оценке деятельности верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, как военного преступления». Сам уфимец заявил, что считает себя невиновным, пояснив, что не дискредитировал ВС РФ, а выразил свою гражданскую позицию. Суд счет его вину полностью доказанной, назначив штраф в размере 30 тысяч рублей.

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