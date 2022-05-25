Курултай рассмотрит законопроект, меняющий порядок проведения референдумов в Башкирии

Если его примут, то референдумы можно будет проводить по три дня, а голосовать разрешат по месту пребывания, сообщила пресс-служба парламента Башкирии.

Завтра, 26 мая в Башкирии парламентарии готовятся принять новый законопроект, который, в случае если депутаты примут его, порядок проведения референдумов регионального масштаба претерпит ряд изменений. Так, если законопроект будет принят, то будет установлен новый порядок участия в референдумах в Башкирии для тех граждан, которые в день (или же в дни) голосования будут находиться не там, где они зарегистрированы. В случае принятия принятого законопроекта жители больше не будут нуждаться в получении открепительного удостоверения. Спикер Курултая Константин Толкачев в качестве примера привел успешный опыт на федеральных выборах системы “Мобильный избиратель”. По мнению Толкачева все эти изменения положительно повлияют на реализацию избирательных прав граждан, а цифровизация сэкономит избирателям и силы и время. Также среди ноу-хау в законопроекте, о котором идет речь – возможность подать заявление о голосовании по месту нахождения через “Госуслуги”. Третье вероятное нововведение уже было упомянуто – это увеличение сроков проведения сроков референдума до трех дней, однако здесь потребуется решение избиркомов. Однако стоит отметить и то, что референдумы в последние годы в Башкирии не проводились. Последний из громких принятых курултаем законов – временная отмена запрета на уличную торговлю, которая озвучивалась как антикризисная мера.

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