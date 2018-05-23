Константин Толкачев пригласил жителей Башкирии обсудить бюджет региона

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев призвал жителей Башкирии принять участие в публичных слушаниях об исполнении бюджета республики, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Публичные слушания по проекту закона «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2017 год» начнутся 8 июня в Доме Государственного Собрания (Уфа, Заки Валиди, 40) в 10.00 уфимского времени.

- Жители республики имеют полное право знать не только как формируется, но и как расходуется региональный бюджет, - сказал Константин Толкачев. - Приглашаю всех, кому не безразлична данная тема, принять участие в слушаниях.

По словам Толкачева, в прошлом году на слушаниях по проекту республиканского бюджета жители Башкирии проявили достаточно высокую активность, внесли немало рациональных предложений, которые были рассмотрены и учтены при утверждении бюджета.

- Уверен, интересные предложения будут и в этот раз, - сказал Толкачев.

Спикер башкирского парламента отметил также, что принять участие в слушаниях могут все желающие. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Она начинается сегодня, 23 мая, и завершится 4 июня.

Как зарегистрироваться на слушания

Это можно сделать по телефону (347) 218-31-50 или адресу электронной почты:

Заявку на участие в публичных слушаниях можно оставить отправив предварительно заполненную форму по электронному адресу [email protected].

При регистрации по телефону гражданин должен сообщить свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства или фактического проживания либо адрес нахождения организации, если гражданин является представителем организации или общественного объединения.

А если вы хотите выступить на публичных слушаниях, то вам необходимо сообщить тему своего выступления.