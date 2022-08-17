Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко высказался о разблокировке Instagram*

Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко прокомментировал ранее озвученную депутатами партии Новые люди инициативу о разблокировке Instagram* на территории РФ. Комментарий чиновника публикует издание «Подъём».
Так, двое депутатов Госдумы от партии «Новые люди» Александр Дёмин и Владислав Даванков выступили с инициативой разблокировать Instagram* на территории РФ, в случае если медиаплатформа больше не нарушает российское законодательство. Напомним, компания Meta*, куда входят Instagram* и Facebook*, ранее была признана экстремистской организацией — по мнению суда компания призывает к насилию в отношении россиян, нарушает их права и угрожает конституционному строю РФ.
На инициативу парламентариев отреагировали в комитете Госдумы по информационной политике. Так, по словам замглавы комитета, депутата от Башкирии Александра Ющенко, никаких существенных изменений в жизнь россиян блокировка соцсети не привнесла.
— Блокировка Instagram не сильно изменила жизнь людей. Те, кто хочет, — пользуются, используя разные средства преодоления. Это не такая уж жизненно важная необходимость. Разблокируют — отлично. Не разблокируют — сильно много никто не потеряет, — прокомментировал ситуацию Ющенко изданию «Подъём».
— Разблокируют — отлично. Не разблокируют — сильно много никто не потеряет. Придёт время — разблокируют. Например, отменить Fan ID — это гораздо важнее, потому что бьёт по футболу и болельщикам, а не по каким-то девушкам, которые выставляют свои интимные места и на этом зарабатывают в Instagram*, — также сообщил политик изданию.
Александр Дёмин, в свою очередь, заявил, что направит обращение в генпрокуратуру с просьбой проверить, размещаются ли в соцсети публикации с призывами к насилию в отношении россиян и модерируется ли они должным образом. По словам Дёмина, дальнейший вопрос о полной разблокировке соцсети на территории России будет рассматриваться в том случае, если руководство соцсети исправило вышеупомянутую ситуацию.
* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.