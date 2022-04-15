Каракотов: Россия сможет покрыть 60% потребностей АПК в средствах защиты растений

Агропромышленный комплекс РФ сейчас взял курс на достижение полной независимости. На данный момент уже свыше 60% потребностей в средствах защиты растений могут обеспечить отечественные производители данной продукции.

Как пишет kp.ru, подробнее о процессе импортозамещения в сельском хозяйстве рассказал глава компании «Щелково Агрохим», академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов. В своем комментарии журналистам издания он заявил, что не стоит путать понятие «продовольственная безопасность», когда для каждого гражданина страны доступны основные продукты питания, и «аграрная независимость». Во втором случае стране удается обеспечить не только потребность населения в продуктах в полном объеме, но и 100%-ную независимость в сфере техники и технологии производства удобрений, средств защиты растений, семян. Академик обращает внимание на то, что за последние 20 лет масштабы выпуска средств защиты растений в стране стали больше в 9 раз и сейчас обеспечивают 60% потребностей внутреннего рынка. На данный момент АО «Щелково Агрохим» является ведущим производителем в этом сегменте рынка. Каракотов прогнозирует, что при снижении объемов поставок от транснациональных компаний внутреннее производство со временем может достичь полного обеспечения продукцией, необходимой для работы сельскохозяйственной отрасли. Сейчас «Щелково Агрохим» обеспечивает поставками семян и средств защиты растений не только внутренний рынок РФ, но и ведет экспорт в страны бывшего Советского Союза — Белоруссию, Таджикистан и Казахстан. При этом Каракотов отмечает, что на фоне потребностей экономики в текущих условиях компания способна перестроиться на обеспечение только российского рынка. Он также рассказал, что до конца 2022 года компания запустит в работу новое предприятие по производству средств защиты растений, которое сейчас строится в Узбекистане. Это поможет закрыть потребности самой республики и соседних стран — Пакистана и Ирана. Кроме того, «Щелково Агрохим» может похвастаться собственным производством семян: компания занимается селекцией и размножением озимой пшеницы, сои, сахарной свеклы, гречихи, гороха. Академик отмечает, что сейчас российский аграрный рынок покидают крупные поставщики из США и Европы, которые ранее закрывали большой объем этих культур. Каракотов считает, что даже несмотря на привычку отечественных аграриев работать с иностранными семенами, в текущих условиях Россия возьмет курс на развитие собственного производства, чтобы считаться суверенной страной во всех ее проявлениях. Академик заявил, что по сравнению с какой-нибудь «банановой республикой» наша страна является могущественной державой, поэтому у нас должно быть свое производство — от семян до ракет.

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