Во время спецоперации на Украине погиб житель Бурзянского района Сынбулат Билалов

О постигшей район «тяжелой потере» он рассказал на своей странице в «Вконтакте». Газиз Манапов выразил соболезнования близким бойца от имени всех жителей муниципалитета. Он сообщил, что преклоняется перед родителями погибшего военнослужащего, а также выразил восхищение перед мужеством своих земляков, участвующих в спецоперации на Украине.