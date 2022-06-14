Во время спецоперации на Украине погиб житель Бурзянского района Сынбулат Билалов

Во время спецоперации на Украине погиб житель Бурзянского района Сынбулат Билалов
Во время спецоперации на Украине погиб житель Бурзянского района Сынбулат Билалов
Вчера, 09:45ПолитикаНаталья БалыковаФото: vk.com
С военнослужащим простились накануне, сообщил глава муниципалитета Газиз Манапов.

О постигшей район «тяжелой потере» он рассказал на своей странице в «Вконтакте». Газиз Манапов выразил соболезнования близким бойца от имени всех жителей муниципалитета. Он сообщил, что преклоняется перед родителями погибшего военнослужащего, а также выразил восхищение перед мужеством своих земляков, участвующих в спецоперации на Украине.

Сынбулату Билалову исполнился 21 год.

Ранее сообщалось о гибели на Украине уроженца Альшеевского района Дениса Субханкулова, ему было 29 лет. Боец попал под обстрел кассетными боеприпасами в поселке Дружба.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы