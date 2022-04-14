Как жителям Башкирии заказывать лекарства из зарубежных аптек: инструкция

— Пациент заказал лекарство, он находится на территории РФ. Ввоз будет осуществлять та компания, которая поставляет. Если они ввозят это официально как юрлицо, тогда таможня запрашивает необходимые документы и сертификаты. Тогда это, получается, подпадает под российское законодательство, потому что при растаможивании они предоставят все необходимые документы на препарат. А если они завозят препарат таким образом, что отправляют какого-то так называемого «бегунка», человека, который в своей сумочке провезет этот препарат, то для него возможна уже уголовная ответственность. Потому что у нас есть процедура, когда ввозятся препараты из-за рубежа, которые, возможно не имеют сертификата, но это всегда должен быть протокол консилиума врачей, которые четко определят, какой препарат нужен, и объяснят, почему нет аналога в РФ — может, какие-то аллергические реакции у пациента или еще что-то. Поэтому не так просто ввести препарат, который здесь не находится в официальном обороте.