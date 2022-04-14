Как жителям Башкирии заказывать лекарства из зарубежных аптек: инструкция

На Россию продолжают накладывать новые санкционные ограничения, одна за другой уходят с российского рынка международные компании. И если найти отечественный аналог одежде и продуктам ещё можно, то с медикаментами ситуация гораздо сложнее. Из-за дефицита некоторых препаратов, в числе которых и жизненно-необходимые, люди вынуждены искать их самостоятельно за рубежом. О том, как это сделать легально рассказывают «Новые Известия».
Причин, по которым россиянам приходится покупать заграничные препараты немало — кому-то импортное лекарство посоветовал врач, а кто-то может делать из недоверия к отечественным препаратам. Не стоит забывать и о тех, чья жизнь зависит от медикаментов, которые попросту не производятся на территории России. Так, ранее Mkset сообщал, что в отношении республиканского Минздрава возбудили 13 дел из-за отсутствия уникального препарата «Спинраза», необходимого для лечения спинально-мышечной атрофии.
По статистике доля импортных препаратов на российском рынке составляет больше половины — 53%. Примечательно также, что из 162 стратегически важных препаратов н территории России производятся лишь 35.
Причин, по которым на данный момент затруднен импорт медикаментов немало: от нежелания западных компаний продолжать работу на территории России до перманентно-изменяющегося курса валют. На этой почве недавно возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона — производители сочли, что поставки на данный момент «экономически нецелесообразны». А ведь в ежедневном приёме лекарств от компаний Teva и Hoffmann-La Roche нуждаются около 70% из 300 тысяч больных.
Что же до отечественных аналогов — «дженериков», то их употребление часто сопровождается рядом побочных эффектов. В списке «побочек» — тошнота и рвота, потеря равновесия, галлюцинации и даже паралич.
Заказ медикаментов из-за рубежа иной раз становится для людей единственным выходом. Но важно помнить, что в данном случае речь идет не только о сохранности жизни и здоровья, но и о том, чтобы не попасть под уголовную ответственность.
Как показывает история, товары из-за границы даже вопреки железному занавесу удавалось добыть даже в Советском союзе. В числе каналов неофициального «импорта» были и интуристы, и сами советские граждане — те немногие, кому был разрешён выезд за границу: дипломаты, моряки, деятели науки и культуры.
Сейчас ситуация, разумеется, выглядит совершенно иначе. Доставка товаров из-за рубежа осуществляется в течение пары недель, а на отечественных маркетплейсах товары и вовсе доставляют за несколько часов. С медикаментами ситуация обстоит сложнее — приходится провозить их с попутчиком либо курьером.
При покупке лекарств в зарубежных аптеках важно соблюдать правила предосторожности и быть готовым столкнуться с казусами.
Прежде всего, отметим, что покупать медикаменты в зарубежных аптеках — законно. Оплатить препараты можно также, как и любо товар за рубежом. Здесь гражданам придут на помощь виртуальные карты и криптовалюта.
Следующий этап — определить, легален ли ввоз на территорию страны того или иного препарата. Как отмечает юрист практики Здравоохранение и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина, неосторожный ввоз медикаментов может повлечь за собой уголовное наказание.
— Нужно с большой осторожностью подходить к ввозу таких категорий препаратов, как содержащие сильнодействующие и (или) ядовитые вещества и содержащие психотропные и наркотические вещества. Необходимо иметь документ, подтверждающий назначение пациенту таких препаратов (в частности, рецепта врача). В противном случае это может быть чревато уголовной ответственностью. При всем этом форма вины (умысел или неосторожность) зависит от конкретной статьи, по которой лицо будут привлекать. Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 853 устанавливает закрытый перечень юридических лиц, которые имеют право ввозить лекарственные средства в Российскую Федерацию. К ним отнесены организации оптовой торговли лекарственными средствами. Другие лица, в частности организации розничной торговли и доставки, таким образом, не наделены правом ввозить препараты на территорию РФ.
Вопросы с рецептами.
Обязательно заранее узнать, нужен ли рецепт врача для покупки лекарства в зарубежных аптеках. Правила разнятся между собой. Например, в Германии, Финляндии, Швейцарии, Швеции или Эстонии, то там могут принять скан бланка от вашего лечащего врача в России. При этом в рецепте обязательно должны быть указаны следующие данные: дозировка и длительность курса, а также ФИО и торговое наименование лекарства на английском языке. В других странах могут отказать в продаже рецептурного препарата.
Что делать с таможней. Не опасаясь можно отправлять в Россию препараты, зарегистрированные в России, не содержащие запрещённых веществ, и в количестве, пригодном только для личного пользования. Поэтому перед заказом следует свериться с Государственным реестром лекарственных средств (ГРЛС). На портале «КонсультантПлюс» делать это намного проще и удобнее, чем на сайте Минздрава.
Медицинский юрист Ирина Гриценко указывает на то, что легальный ввоз медикаментов, не находящихся в ГРЛС, в Россию, тоже возможен. Однако отмечается, что подобная процедура буде связана с массой бюрократических сложностей.
— Пациент заказал лекарство, он находится на территории РФ. Ввоз будет осуществлять та компания, которая поставляет. Если они ввозят это официально как юрлицо, тогда таможня запрашивает необходимые документы и сертификаты. Тогда это, получается, подпадает под российское законодательство, потому что при растаможивании они предоставят все необходимые документы на препарат. А если они завозят препарат таким образом, что отправляют какого-то так называемого «бегунка», человека, который в своей сумочке провезет этот препарат, то для него возможна уже уголовная ответственность. Потому что у нас есть процедура, когда ввозятся препараты из-за рубежа, которые, возможно не имеют сертификата, но это всегда должен быть протокол консилиума врачей, которые четко определят, какой препарат нужен, и объяснят, почему нет аналога в РФ — может, какие-то аллергические реакции у пациента или еще что-то. Поэтому не так просто ввести препарат, который здесь не находится в официальном обороте.
Также Ирина Гриценко поясняет, что заказ препаратов за границей (при условии, что вы уверены в том, что лекарство не содержит запрещённых к ввозу веществ) несёт в себе и другие немалые риски. Есть шанс получить совсем не то, что ожидаешь:
— Заказывая препараты, никто не несет ответственность за то, будет ли этот препарат реально предоставлен, что он имеет сертификацию в соответствии с требованиями РФ, что там будет вообще, например, инструкция на русском языке и так далее. Каких-то правил работы с зарубежными сайтами нет, это просто сайт, это просто информационный ресурс, мы не понимаем, что за ним стоит, какая правовая ответственность. Лекарства могут идти совсем не из тех стран, которые обозначены на сайте, а оттуда, где нет четкого регулирования производства, неизвестно, что вообще будет в этих препаратах, возможно, там из действующего вещества будет только эффект плацебо.
Поэтому перед заказом следует не полениться и проверить легальность аптеки.
Во-первых, в ЕС все зарегистрированные онлайн-аптеки должны иметь на своей странице лого в виде белого креста на полосатом зелёном фоне.
Во-вторых, для полной уверенности стоит проверить регистрацию аптеки на сайте Европейского медицинского агентства. Если заказываете препараты из США, то там адреса сайтов легальных онлайн-аптек должны оканчиваться на.pharmacy. Если видите привычный домен.com, то стоит такое место обойти стороной.
Важно помнить, что в случае, если лекарство не устроила по тем или иным причинам, то возврат его будет невозможен. То же касается и его перепродажи — это запрещено законом — добавляет Анастасия Мырсина:
Важно помнить, что в случае, если лекарство не устроила по тем или иным причинам, то возврат его будет невозможен. То же касается и его перепродажи — это запрещено законом
— Реализация препаратов на территории РФ разрешена только лицам, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. Лицензионные требования довольно строгие, на настоящий момент ими обладают аптеки и некоторые крупные интернет-продавцы (например, Ozon). По этой же причине физическим лицам, не обладающими лицензией, нельзя перепродавать лекарственные препараты с рук или с использованием маркетплейсов — это также считается реализацией и является нарушением административного и уголовного законодательства.