Представитель БашРТС прокомментировала требование передать предприятие республике

Напомним, ещё перед Новым годом жители Уфы вышли на пикет с просьбой снизить тарифы за отопление и горячую воду. Кроме того, они требовали передать БашРТС республиканским властям. После чего была создана петиция.
Ирина Попова отметила, что на общественность предприятие повлиять не может, а вопросом деприватизации должны заниматься местные и федеральные власти.
Для нас, как для жителей республики, важно качество услуг. Качество предоставляемых услуг БашРТС на сегодняшний день обеспечивает в полном объеме, заявила представитель компании.
Отметим, что в настоящее время петицию подписали уже 25 тысяч человек.