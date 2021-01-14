Представитель БашРТС прокомментировала требование передать предприятие республике

Представитель БашРТС прокомментировала требование передать предприятие республике

Вчера, 18:27ПолитикаАнна КононоваPhoto: БашРТС ВКонтакте
Директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова стала гостьей эфира «Персонально ваш» на «Эхо Москвы в Уфе». Представитель компании ответила на требование жителей передать БашРТС в собственность республики.

Напомним, ещё перед Новым годом жители Уфы вышли на пикет с просьбой снизить тарифы за отопление и горячую воду. Кроме того, они требовали передать БашРТС республиканским властям. После чего была создана петиция.

Ирина Попова отметила, что на общественность предприятие повлиять не может, а вопросом деприватизации должны заниматься местные и федеральные власти.

Для нас, как для жителей республики, важно качество услуг. Качество предоставляемых услуг БашРТС на сегодняшний день обеспечивает в полном объеме, заявила представитель компании.

Отметим, что в настоящее время петицию подписали уже 25 тысяч человек.

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