Создали нового зама и упразднили старого: структуру мэрии Уфы вновь перекроили

При этом введена должность заместителя, курирующего вопросы взаимодействия со СМИ и пресс-службу (ранее этот пост занимала бывший вице-мэр Алина Сулейманова, после ее отставки в октябре 2021 года должность была упразднена). Примечательно, что на замглавы по взаимодействию со СМИ также возложена координация деятельности дирекции по подготовке и проведению 450-летия Уфы. Таким образом, у мэра будет по-прежнему восемь заместителей.