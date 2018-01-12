Аркадий Дворкович осмотрит мост на границе с Башкирией
Сегодня, 12 января, в Удмуртию с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства страны Аркадий Дворкович и министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии, визит высоких гостей главным образом будет связан с презентацией проектов «2018 - Год дорог в Удмуртии». Глава региона Александра Бречалов намерен представить ряд проектов по развитию дорожной инфраструктуры нашего региона.
Сначала они осмотрят производственную площадку и продукцию Ижевского автомобильного завода «LADA Ижевск».
А затем Аркадий Дворкович и Максим Соколов по плану визита должны осмотреть мостовые переходы через реки Кама и Буй, расположенные на границе с Башкирией.
Напомним, проезд по этим мостовые конструкции является платным, что в свое время вызывало немало недовольства у автомобилистов. Однако после введения объектов в эксплуатацию протесты постепенно стихли.
Кстати, в рамках визита также пройдет межрегиональное совещание с участием представителей соседних регионов по перспективам развития сети автомобильных дорог и укрепления транспортных связей в рамках реализации концессионного соглашения по мостовому переходу через реки Кама и Буй. Представители Башкирии также должны в этом совещании принимать участие.