Аркадий Дворкович осмотрит мост на границе с Башкирией

Вице-премьер правительства России в рамках визита в Удмуртию побывает на мостовых переходах через реки Кама и Буй.

Сегодня, 12 января, в Удмуртию с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства страны Аркадий Дворкович и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии, визит высоких гостей главным образом будет связан с презентацией проектов «2018 - Год дорог в Удмуртии». Глава региона Александра Бречалов намерен представить ряд проектов по развитию дорожной инфраструктуры нашего региона.

Сначала они осмотрят производственную площадку и продукцию Ижевского автомобильного завода «LADA Ижевск».

А затем Аркадий Дворкович и Максим Соколов по плану визита должны осмотреть мостовые переходы через реки Кама и Буй, расположенные на границе с Башкирией.

Напомним, проезд по этим мостовые конструкции является платным, что в свое время вызывало немало недовольства у автомобилистов. Однако после введения объектов в эксплуатацию протесты постепенно стихли.