Главы районов, вузов и владельцы бизнеса: где работают экс-министры Кабмина Башкирии

Главы районов, вузов и владельцы бизнеса: где работают экс-министры Кабмина Башкирии
Главы районов, вузов и владельцы бизнеса: где работают экс-министры Кабмина Башкирии
Вчера, 12:06ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Mkset выяснил, что стало с командой предыдущего главы республики Рустэма Хамитова.

После смены власти в регионе в 2018 году, когда новым руководителем стал Радий Хабиров, немногим из членов правительства удалось сохранить свои кресла. Так, в своей должности осталась глава Минтруда Ленара Иванова, министр культуры Амина Шафикова и руководитель Минлесхоза Марат Шарафутдинов.

Однако сохранили министерские портфели не все. Некоторых окидавших Кабмин сотрудников трудоустроили: например, вице-премьер Салават Сагитов и последний «прихамитовский» министр экономики Сергей Новиков получили должности ректоров в вузах. Министр ЖКХ Афонин стал депутатом. Некоторых госслужащих — Андрея Иванюту и Бориса Мелкоедова — отправили руководить районами.

Глава Минздрава Анвар Бакиров, которого Радий Хабиров отправлял «преподавать» - преподает, а также возглавляет клинику БГМУ. Некоторые члены правительства оказались не у дел и ушли в бизнес. Кое-кто был вынужден покинуть регион.

Более подробнее о том, чем сейчас занимаются ушедшие — читайте в материале Mkset.

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