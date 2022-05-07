Жителей ЛДНР включили в российскую телефонную систему +7

Жителей ЛДНР включили в российскую телефонную систему +7
Жителей ЛДНР включили в российскую телефонную систему +7
Вчера, 19:42ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
С 7 мая 2022 года жителям Донецкой и Луганской народных республик можно звонить через российскую систему мобильных номеров +7. Это поможет им поддерживать связь с близкими, находящимися на территории России.

Заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким напомнил, что переход абонентов ДНР и ЛНР в систему мобильной связи РФ стал возможен после заключения соглашений о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР. Документы были подписаны после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля принял решение о признании суверенитета республик. Таким образом, замена кодов является одним из шагов, нацеленных на реализацию заключенных ранее соглашений. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Теперь контакты абонентов донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 будут отображаться как +7(949) и +7(959) соответственно. Информация о присвоении номера, который начинается с +7, поступит абонентам в SMS от оператора связи. Замена сим-карты пока не понадобится. Звонки будут тарифицироваться по внутренним российским расценкам. Последние семь цифр номера останутся прежними.

Министр связи ДНР Игорь Халепа, комментируя нововведение, выразил благодарность руководству РФ за помощь в налаживании связи за пределами республики. Он также сообщил, что считает замену телефонных кодов логичным этапом развития партнерских отношений между странами.

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