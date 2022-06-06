Уфимец оштрафован на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом в центре города

Уфимец оштрафован на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом в центре города
Уфимец оштрафован на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом в центре города
Вчера, 17:16ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Суд пришел к выводу, что он публично дискредитировал Вооруженные Силы России, следует из постановления.

Роман Маринкин был задержан на площади перед Гостиным Двором с плакатом, выражающим антивоенную позицию. В суде он заявил, что не считает себя виновным. Уфимец подчеркнул, что не дискредитировал ВС РФ.

Кировский районный суд Уфы счел, что вина Маринкина доказана составленным в отношении него административным протоколом, рапортом сотрудника полиции, письменными показаниями двух понятых, а также его собственными письменными объяснениями.

В качестве смягчающих ответственность уфимца обстоятельств судья признал его молодой возраст и трудовую занятость. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщал mkset, ранее Советский суд Уфы назначил штраф в размере 35 тысяч рублей Анне Николаевой. В отношении нее также был составлен протокол о публичной дискредитации ВС России.

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