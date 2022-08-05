Суд удовлетворил ходатайство юриста, приобщив к материалам дела заключение экспертов на 18 листах, приложение к нему на шести листах и диск с видеозаписью, на которой запечатлены действия лидера ДДТ, в которых полиция усмотрела признаки административного правонарушения.