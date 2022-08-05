«Согласно заключению в тексте не содержится психолого-лингвистических признаков дискредитации какого-либо лица, в том числе Вооруженных сил. Таким образом, в действиях Шевчука нет состава административного правонарушения», — заявил представитель рок-музыканта Александр Передрук в суде.
Суд удовлетворил ходатайство юриста, приобщив к материалам дела заключение экспертов на 18 листах, приложение к нему на шести листах и диск с видеозаписью, на которой запечатлены действия лидера ДДТ, в которых полиция усмотрела признаки административного правонарушения.
Следующее заседание по делу суд назначил на 16 августа.