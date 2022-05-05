Глава района в Башкирии закрыл комментарии под постами о погибших на Украине земляках

Комментарии, которые они оставляли, оскверняют память о погибших в ходе спецоперации военнослужащих. «Мы с вами прекрасно понимаем, кто и зачем это делает. Но я не позволю кому-либо плохо и нелицеприятно отзываться о наших ребятах, о наших героях», — написал Трапезников.
Второго мая муниципальный глава опубликовал на своей странице два таких сообщения о гибели Дениса Яметова и Марселя Байрамова. В настоящее время комментарии к постам отключены.
Павел Трапезников выразил уверенность, что местные жители «всем сердцем» переживают и скорбят о погибших. Он предложил направлять слова поддержки родственникам военнослужащих.