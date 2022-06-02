«Единая Россия» стала инициатором расширения мер поддержки семей с детьми

Проект «Качество детства» для оценивания качества работы регионов по просемейному блоку народной программы был запущен партией «Единая Россия». В нем собраны все направления и формы защиты детей и семей с детьми.

Об этом рассказала председатель комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на приеме по вопросам материнства и детства, который был проведен с председателем партии Дмитрием Медведевым первого июня. Важнейшим для «Единой России» является выстраивание системы мер поддержки семей с детьми. В условиях санкций появляются новые формы поддержки: выплаты на детей от восьми до 17 лет, индексация материнского капитала и расширение его использования, сохранение соцвыплат по потере кормильца для подростков при подработке на каникулах, сообщает sakh.online. С первого июня проиндексированы ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от трех до 17 лет. Данное увеличение коснется более 15 миллионов россиян. Также с первого мая соцвыплаты защищены от списаний за долги без согласия заемщика. С начала этого года увеличен размер маткапитала. На него теперь имеет право и отец, воспитывающий в одиночку второго или последующих детей. По предложению ЕР пересмотрят программу возврата половины стоимости путевок в детские лагеря. Кроме того, партия инициировала введение запрета на их перепрофилирование. Что касается программы капремонта школ, то она продолжается совместно с Минпросвещения в регионах. Также в восьми регионах планируется открыть семейные МФЦ. Как сообщается на сайте ER.RU, в рамках гуманитарной миссии «Единая Россия» помогает детям Донбасса, эвакуированным и тем, кто остался на освобожденных территориях. Решаются вопросы в отношении семей с детьми в ЛДНР, принимаются меры по налаживанию мирной жизни, подытожил Медведев. «Социальная поддержка семей с детьми в Республике Башкортостан, как и по всей России, — в числе приоритетных. Многие меры были инициированы нашей партией «Единая Россия». Это единовременные выплаты, в том числе материнский капитал, подарочные наборы при выписке из роддома, налоговые вычеты при официальном трудоустройстве родителей. Также предоставляются путевки в детские санатории и лагеря, а ученикам начальной школы — бесплатное горячее питание. Многодетные малообеспеченные семьи, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительную помощь. К примеру, это ежемесячные пособия по уходу за ребенком, компенсация платы за детский сад и услуги ЖКХ, до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Малоимущим многодетным семьям еще положены наборы письменных принадлежностей для первоклассников, возмещение расходов на школьную форму. Такие семьи могут получить земельный участок для ИЖС или 250 тысяч вместо него», — рассказала депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter