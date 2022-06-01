«Турист размазан по Башкирии»: депутаты не поверили словам о 3,5 миллионном турпотоке

Наталья Костенко заявила, что в Госдуме выступают против раздачи денег предпринимателям «просто так». Там выступают за комплексный подход, подразумевающий, к примеру, не просто строительство глэмпингов в лесу «куда туристы не доберутся», а создание полноценного туристического — внутрирегионального или межрегионального маршрута. Такой принцип подразумевает развитие инфраструктуры на территории, включая, например, автомастерскую, медпункт для оказания первой помощи. Кроме того, в регионе должна быть отремонтирована дорога, ведущая к туристически привлекательным территориям. Только в этом случае необходимо выделять поддержку от Ростуризма.