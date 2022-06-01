«Турист размазан по Башкирии»: депутаты не поверили словам о 3,5 миллионном турпотоке

Афзалов опирался на данные, предоставленные сервисом СберАналитика, анализировавшим траты людей, которые пересекли территорию республики. По данным авторов исследования, в 2021 году в Башкирию приехали 3,5 млн человек, которые потратили 13 млрд рублей.
Суммарно число людей, которые пересекли границу региона, за год выросло на 600 тысяч, а потратили они в два раза больше, чем в 2020 году.
«Ставим задачу довести [турпоток в 2022 году] до 5 млн», — заявил Афзалов.
В Госсобрании усомнились в корректности озвученных цифр. Депутат ЛДПР Вячеслав Рябов попросил объяснить, как вели подсчеты. Афзалов сослался на карты и партнерские отношения со Сбербанком, который собирает данные об оставленных чеках. Но вообще собирать данные о въезжающих — вполне выполнимая задача, а чтобы знать еще больше, можно опираться на данные сотовых операторов, РЖД и авиаперевозчиков, считает Афзалов, и вообще в области сбора статистики он видит «непаханое поле».
Спикер Госсобрания Константин Толкачев также отнесся к представленной цифре с недоверием.
«Я нахожусь под впечатлением от 3,5 млн. Тот, кто вас цифрой снабдил, очень творчески подошел к подсчетам. Все, кто транзитом проезжали республику, наверное, тоже учитывались? Пандемия была, гостиницы пустые были. Не знаю, где их размещали», — заметил он.
Присутствовавшая на парламентских слушаниях зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко добавила, что в этих данных фиксируется лишь факт пересечения человеком границ региона, при этом не ясна цель приезда. По ее мнению, более показательными были бы цифры по размещению туристов в гостиницах, глэмпингах и турбазах.
Рустем Афзалов в то же время заметил, что официальные показатели не могут отражать реального числа приезжих в регионе, поскольку многие туристы не видны для систем учета: если они пользуются услугами операторов-нелегалов, их нереально учесть. К тому же в бюджет с такого туризма не поступает ни копейки.
По мнению Натальи Костенко, брать с туристов деньги можно лишь в том случае, если для них создана какая-то инфраструктура (например, установлены контейнеры для мусора), оказываются какие-то услуги. В противном случае это просто люди, которые любят свежий воздух.
В защиту туристической привлекательности Башкирии выступил замдиректора АТО «Центр развития туризма РБ» Артур Идельбаев. По его словам, туристы хорошо заметны в Казани, где они ходят по центральным улицам. В Уфе же ситуация совершенно другая — на первый взгляд, в город мало кто приезжает.
«Весь турист размазан по Башкирии. Но у нас только горнолыжный кластер принимает больше 2 млн туристов в год. Два основных горнолыжных курорта на озере Банное и в Абзаково», — заявил он.
Постоянно действующие турбазы и отели, по его данным, могут единовременно размещать 23 тысячи гостей, 230 тысяч отдыхающих принимают основные санатории республики. Столько турбаз и других мест коллективного размещения нет ни в одном регионе, однако и их в разгар сезона не хватает, отметил он.
«Это только кажется, что у нас туристов нет. У нас проблема в том, что нет мест размещения для туристов, которые бы подпадали под современные стандарты», — сказал Идельбаев.
По мнению Рустема Афзалова, гранты, которые выделяет Ростуризм для развития предпринимательства в этой сфере, помогли бы «обелить» бизнес. Условием для получения такого финансирования стала бы легализация.
Наталья Костенко заявила, что в Госдуме выступают против раздачи денег предпринимателям «просто так». Там выступают за комплексный подход, подразумевающий, к примеру, не просто строительство глэмпингов в лесу «куда туристы не доберутся», а создание полноценного туристического — внутрирегионального или межрегионального маршрута. Такой принцип подразумевает развитие инфраструктуры на территории, включая, например, автомастерскую, медпункт для оказания первой помощи. Кроме того, в регионе должна быть отремонтирована дорога, ведущая к туристически привлекательным территориям. Только в этом случае необходимо выделять поддержку от Ростуризма.
«Мы будем давить на Ростуризм, чтобы были сформированы внутрирегиональные и межрегиональные маршруты», — сказала она.
Как сообщал Mkset, цифру о 3,5 млн туристов ранее опубличили в республиканском правительстве. По данным властей, наибольшее их число посетило Уфу — в городе побывало свыше миллиона человек. На втором месте — Уфимский район, куда приехали 327,4 тысячи гостей. Далее следуют город Октябрьский (373,8 тыс. туристов), Абзелиловский (233,7 тыс.) и Белорецкий (219,3 тыс.) районы. В республике рассчитывали, что в 2022 году число туристов увеличится до 45 млн.