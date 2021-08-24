В Башкирии число умерших от коронавируса превысило 1000 человек

По данным Оперштаба Башкирии по борьбе с COVID-19, в республике выявили 54 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 300 человек за минувшие сутки. Это самый высокий ежедневный прирост числа заболевших с начала пандемии.
Также был зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей за сутки. От заболевания скончались 15 человек за последний день. Общее число умерших составило 1 014 человек.
Выздоровели от коронавируса 50 628 жителей республики, за прошедшие сутки — 491.
Первым компонентом вакцинировались 1 111 643 человека, а обе дозы вакцины получили 927 911 человек.