В Башкирии число умерших от коронавируса превысило 1000 человек

В Башкирии число умерших от коронавируса превысило 1000 человек
В Башкирии число умерших от коронавируса превысило 1000 человек
24 августа, 12:25Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
За последние сутки в республике было установлено два новых антирекорда по коронавирусу.

По данным Оперштаба Башкирии по борьбе с COVID-19, в республике выявили 54 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 300 человек за минувшие сутки. Это самый высокий ежедневный прирост числа заболевших с начала пандемии.

Также был зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей за сутки. От заболевания скончались 15 человек за последний день. Общее число умерших составило 1 014 человек.

Выздоровели от коронавируса 50 628 жителей республики, за прошедшие сутки — 491.

Первым компонентом вакцинировались 1 111 643 человека, а обе дозы вакцины получили 927 911 человек.

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