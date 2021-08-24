В Башкирии число умерших от коронавируса превысило 1000 человек

По данным Оперштаба Башкирии по борьбе с COVID-19, в республике выявили 54 939 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 300 человек за минувшие сутки. Это самый высокий ежедневный прирост числа заболевших с начала пандемии.