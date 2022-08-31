В центре Москвы произошло массовое ДТП с мотоциклом
В центре Москвы произошло массовое ДТП с мотоциклом
Вчера, 14:23
Происшествия
Фото: pxhere.com
На Смоленской-Сенной площади в Москве произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.
Как передает iz.ru, на дороге возле 32-го дома столкнулись четыре автомобиля и один мотоцикл. Пострадавших в инциденте не оказалось, на месте работают экстренные службы. Причины случившегося устанавливаются.
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