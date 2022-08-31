Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Минувшей ночью в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался последний генсек СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — передает издание цитату сотрудников ЦКБ.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Ставропольского края России. Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1955, в 1967 году окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет). Вступил в КПСС в 1952 году, с 1971 года был членом ЦК. Являлся последним генеральным секретарем ЦК КПСС, будучи избранным на должность в 1985 году после смерти Константина Черненко.
Михаил Горбачев также являлся первым и последним президент Советского Союза — избран в марте 1990 года, сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года. Лауреат Нобелевской премии.