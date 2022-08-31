Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев
Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев
Вчера, 08:18ПроисшествияФото: скриншот/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД - YuoTube

91-летний экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался от проблем с почками

О смерти политика в ночь 30 августа в результате продолжительной болезни сообщает ТАСС

Минувшей ночью в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался последний генсек СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — передает издание цитату сотрудников ЦКБ.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Ставропольского края России. Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1955, в 1967 году окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет). Вступил в КПСС в 1952 году, с 1971 года был членом ЦК. Являлся последним генеральным секретарем ЦК КПСС, будучи избранным на должность в 1985 году после смерти Константина Черненко.

Михаил Горбачев также являлся первым и последним президент Советского Союза — избран в марте 1990 года, сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года. Лауреат Нобелевской премии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы