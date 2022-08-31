Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Ставропольского края России. Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1955, в 1967 году окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет). Вступил в КПСС в 1952 году, с 1971 года был членом ЦК. Являлся последним генеральным секретарем ЦК КПСС, будучи избранным на должность в 1985 году после смерти Константина Черненко.