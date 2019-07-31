ФСБ задержала на месте преступления экстремистов, готовивших теракт в Татарстане

Сегодня, 31 июля, практически все федеральные СМИ со ссылкой на ФСБ России сообщили о том, что спецслужбам удалось задержать двух сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт на территории Татарстана.

По уточненным данным, задержанные являются гражданами России. Их личные данные пока не разглашаются.

Они готовили теракт, как сообщили в ФСБ, «на одном из крупных объектов инфраструктуры в Татарстане». Злоумышленники были задержаны непосредственно на месте будущего преступления. У них были изъяты самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Помимо причастности к теракту задержанные подозреваются в активной пропаганде терроризма и вербовке местных жителей.

По данным ФСБ, задержанных также считают причастными к пропаганде терроризма и вербовке местных жителей.