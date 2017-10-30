В Подмосковье обнаружили лабораторию по изготовлению бомб
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В Подмосковье, в городе Балашиха в одной из многоэтажек обнаружили лабораторию по созданию самодельных взрывных устройств.
Как пишет издание Dni.ru, одну из бомб взрывотехники обезвредили прямо в доме.
Лабораторию обнаружили случайно. Когда мужчина готовил компоненты для взрывного устройства, то получил сильный ожог. Он обратился к врачам, а те, в свою очередь, сообщили в полицию, увидев подозрительную травму.
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