В Башкирии СК и ФСБ задержали более 20 сотрудников Уфаводоканала

В Башкирии СК и ФСБ задержали более 20 сотрудников Уфаводоканала
В Башкирии СК и ФСБ задержали более 20 сотрудников Уфаводоканала
Сегодня, 15:41ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Предполагается, что работники предприятия подозреваются в организации преступного сообщества, которое вело коррупционную деятельность.

В одном из уфимских Телеграм-каналах появилась информация, что сотрудниками региональных отделений СК и ФСБ было задержано более 20 работников Уфаводоканала. Предполагается, что их обвиняют в организации преступного сообщества, которое в свою очередь вело коррупционную деятельность. Так, сотрудники предприятия вымогали взятки у застройщиков Уфы за организацию подключения к сетям и оформление всех сопутствующих документов без каких-либо проблем.

Mkset обратился за комментарием в Следственный комитете Башкирии, однако нам сообщили, что в интересах следствия информацию предоставить пока не могут.

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