В Башкирии СК и ФСБ задержали более 20 сотрудников Уфаводоканала

В одном из уфимских Телеграм-каналах появилась информация, что сотрудниками региональных отделений СК и ФСБ было задержано более 20 работников Уфаводоканала. Предполагается, что их обвиняют в организации преступного сообщества, которое в свою очередь вело коррупционную деятельность. Так, сотрудники предприятия вымогали взятки у застройщиков Уфы за организацию подключения к сетям и оформление всех сопутствующих документов без каких-либо проблем.