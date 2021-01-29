В Уфе осудят гражданина Китая за дачу взятки в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ

В Уфе осудят гражданина Китая за дачу взятки в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ

Вчера, 08:56ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Следком РБ
В Уфе гражданин Китайской народной республики предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику ФСБ. 50-летний мужчина попытался передать два миллиона рублей, сообщает Следственный комитет Башкирии.

Известно, что гражданин Китая являлся гендиректором компании «Галактика». В отношении деятельности фирмы летом 2020 года начались проверочные мероприятия, были изъяты телефоны и другие электронные носители. При помощи взятки мужчина планировал прекратить расследование и вернуть технику обратно. При этом он предложил сотруднику ФСБ хитрость, благодаря которой можно было скрыть факт незаконного возврата. Он приобрел такой же телефон, чтобы заменить на изъятый.

Сотрудник ФСБ доложил о предложении руководству. 50-летнего гражданина Китая задержали при передаче денежных средств. Мужчина признал свою вину. В скором времени он предстанет перед судом.

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