В Уфе осудят гражданина Китая за дачу взятки в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ

Известно, что гражданин Китая являлся гендиректором компании «Галактика». В отношении деятельности фирмы летом 2020 года начались проверочные мероприятия, были изъяты телефоны и другие электронные носители. При помощи взятки мужчина планировал прекратить расследование и вернуть технику обратно. При этом он предложил сотруднику ФСБ хитрость, благодаря которой можно было скрыть факт незаконного возврата. Он приобрел такой же телефон, чтобы заменить на изъятый.