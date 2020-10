«Просила, чтобы молились»: в Уфе от коронавируса скончалась учительница 21-го лицея

В инфекционном госпитале, расположенном в Зубово под Уфой, скончалась учительница лицея №21 Элеонора Дударь. Об этом сообщили её коллеги из центра социального продюсирования «Журавейник», с которыми они вместе готовили проект «Дети Евразии».

— Несколько дней назад мы созванивались, искали девочку, которая прочитает стихи на конференции ООН. Говорила Элеонора Георгиевна с трудом, просила, чтобы молились. Сообщила, что, когда поправится, то займется фестивалем «Открытые сердца». На прощание сказала: «Это пройдет. Вы там берегите себя все». У нас у всех большое горе. Как будто осиротели, — говорится в сообщении. Известно, что Элеонора Дударь вела активный образ жизни. Помимо преподавательской деятельности в начальных классах, занималась литературной гостиной, создавала передачу «Солнечный город» для детей из разных стран. Коллеги вспоминают о ней, как о человеке, которая всегда пыталась найти ответы на самые интересные детские вопросы.

