«Просила, чтобы молились»: в Уфе от коронавируса скончалась учительница 21-го лицея

— Несколько дней назад мы созванивались, искали девочку, которая прочитает стихи на конференции ООН. Говорила Элеонора Георгиевна с трудом, просила, чтобы молились. Сообщила, что, когда поправится, то займется фестивалем «Открытые сердца». На прощание сказала: «Это пройдет. Вы там берегите себя все». У нас у всех большое горе. Как будто осиротели, — говорится в сообщении.