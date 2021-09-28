В Башкирии в суд было передано дело о хищении у дольщиков 355 миллионов рублей

В Башкирии в суд было передано дело о хищении у дольщиков 355 миллионов рублей
В Башкирии в суд было передано дело о хищении у дольщиков 355 миллионов рублей
Сегодня, 19:25ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Речь идет о строительстве многоквартирных домов по улице Баландина и в поселке «Цветы Башкирии».

Стало известно, что прокуратура направила в суд дело о хищении 355 миллионов рублей и у дольщиков. Так, в отношении Руслана Андреева и Андрея Арбузова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

Пресс-служба прокуратуры уточняет, что обвиняемые на момент совершения преступлений являлись руководителями ООО «БашСтройКомплект» и председателем ЖСК «Цветы Башкирии». Сообщается, что в период с сентября 2011 года по август 2018 года заключили договоры как с юридическими, так и с физическими лицами на инвестирование и соинвестирование для строительства многоквартирный домов по улице Баландина и в поселке «Цветы Башкирии». Для того, чтобы привлечь больше инвесторов создавалась видимость бурного строительства, также обвиняемые заверяли, что объекты будут сданы вовремя. Однако ни одно из обещаний исполнено не было и от бурной деятельности остался лишь ущерб в 355 миллионов рублей. Сами Андреев и Арбузов вину свою не признали.

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